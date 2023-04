Free possède la technologie fibre la plus rapide en France. Avec la technologie Fibre 10G EPON, le serveur Freebox Delta vous offre une connexion d'une rapidité et d'une puissance sans précédent, le tout à un tarif plus qu'abordable.

Concrètement, vous profitez d'un débit en téléchargement de jusqu'à 8 Gbps et d'un débit montant maximal de 700 Mbps en fibre optique. Et si vous utilisez votre matériel sur du réseau cuivre (ADSL / VDSL), la box permet de combiner l'ADSL et la 4G vous permettant de booster votre débit, jusqu’à 10 fois plus rapide. Mais bien entendu, la Delta / Delta S dévoile tout son potentiel avec un accès fibre.

Autre avantage, la Freebox Delta est équipée d'un WiFi tribande qui offre une connexion stable et rapide. Pour finir, la box est propulsée par un processeur Quad-Core ARMv8, afin de gérer l'ensemble des appareils domotiques de votre maison, et d’un serveur NAS pouvant accueillir 4 disques durs SATA 2,5".

Notons également que les deux offres Freebox Delta incluent les appels en illimité vers les mobiles en France métropolitaine et DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations.

Quelles sont les différences entre les offres Freebox Delta et Freebox Delta S ?

La réponse est simple, le service télévision n'est pas proposé dans l'offre Delta S, ce qui permet de réduire le prix de l'abonnement.

Offre Freebox Delta :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.

vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations. Débits de 8 Gbps en descendant et 700 Mbps en montant

en descendant et en montant 270 chaînes et service TV (50 chaînes TV by CANAL)

et service TV (50 chaînes TV by CANAL) WiFi 6E

Des services de streaming inclus (Netflix, Canal Series...)

inclus (Netflix, Canal Series...) Player Pop inclus

L'offre Freebox Delta est proposée au prix de 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € par mois.

A noter qu'une option existe sur cet abonnement, avec la possibilité d'ajouter un système audio Devialet. Celle-ci vous coutera 9,99 € par mois supplémentaire soit 49,98 € par mois la première année et 59,98 € / mois ensuite. Mais vous pouvez également l'acheter pour 480 €.

Offre Freebox Delta S :

Comme indiqué il s'agit de la même offre que la Delta excepté que le service de télévision / VOD n'est pas présent (et donc pas de player Pop), ce qui permet de baisser le prix (à partir de 1 an), l'offre étant sans engagement.

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.

vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations. 8 Gbps en descendant et 700 Mbps en montant

en descendant et en montant WiFi 6E

Pas de service TV ni SVOD / streaming

L'offre Freebox Delta S est proposée à 39,99 € par mois, sans engagement.