Après 5 années d'exploitation, le boitier Freebox Devialet lancé avec la Freebox Delta tire sa révérence chez l'opérateur. Depuis quelques jours, il n'est officiellement plus possible d'accéder à l'offre Devialet, ni à l'achat, ni à la location.

Free avait lancé son nouveau player ultra premium en 2018 : fruit d'un partenariat avec l'expert du son français Devialet, le boitier se présentait comme une barre de son haut de gamme embarquant 6 haut parleurs. Uniquement proposé à l'achat à 480 euros, le boitier a connu un succès limité de par son orientation haut de gamme... C'est pourquoi en 2022, Free changeait son fusil d'épaule et proposait le boitier à la location moyennant 6,99€ par mois pour les nouveaux abonnés Freebox Delta ou 9,99€ par mois en option Multi TV.

Le Freebox Devialet n'est plus proposé aux nouveaux abonnés

Désormais cette offre n'est plus de mise : Free ne propose plus que son offre Delta avec player Pop ou Apple TV 4K pour les nouveaux abonnés. On note qu'en cas de migration, l'offre Player Devialet reste disponible, seuls les nouveaux abonnés sont donc concernés par cette disparition.

La situation est quelque peu difficile à encaisser pour les acheteurs du boitier ayant payé le prix fort. Les prestations du boitier Devialet restent particulièrement impressionnantes compte tenu de sa taille, avec un son spatial très soigné. Reste l'interface du boitier qui manque parfois de fonctionnalités et n'a pas su répondre à toutes les attentes des utilisateurs.