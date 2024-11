Dans le cadre d'une mise à jour de la brochure tarifaire des forfaits Freebox entrée en vigueur le 26 novembre dernier, Free a discrètement fait évoluer les frais de résiliation.

Auparavant, il était écrit : " Les frais de mise en service et de résiliation sont de 49 € chacun. " Désormais, on peut lire : " Les frais de mise en service sont de 49 € et les frais de résiliation sont de 59 €. "

Pour les nouveaux abonnés en particulier, ces frais de résiliation pour la Freebox sont ainsi au niveau de Bouygues Telecom pour la Bbox, tandis qu'ils sont à 50 € pour la Livebox d'Orange et à 49 € pour la Box de SFR.

Pas de panique...

Dans une réponse obtenue par Univers Freebox, Free précise que " la hausse des frais de résiliation à 59 € concerne uniquement les souscriptions à partir du 26 novembre ou les abonnés qui acceptent les nouvelles conditions, notamment dans le cadre d'un déménagement ou d'un changement d'offre. "

Les fournisseurs d'accès à Internet ont pour habitude de prendre en charge les frais de résiliation (ou les mois d'abonnement restant) lors de l'accueil de nouveaux abonnés venus de la concurrence. Un remboursement dans la limite de 100 € pour Bouygues Telecom, Free et SFR, voire 150 € pour Orange.