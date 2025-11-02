Orange et Free se livrent une bataille féroce sur le segment des box internet premium. Avec la Livebox Up Fibre et la Freebox Ultra Essentiel, les deux opérateurs affichent un tarif d'appel identique de 39,99 € par mois durant la première année. Les deux promettent aussi le nec plus ultra de la connexion : la fibre jusqu'à 8 Gbit/s et le Wi-Fi 7. Pourtant, en y regardant de plus près, les deux offres divergent fortement, notamment sur le coût à long terme et les services inclus.

Prix et engagement : le premier point de rupture

Le premier point de comparaison est le prix. Si les 12 premiers mois sont fixés à 39,99 € chez les deux rivaux, la facture change ensuite. L'offre d'Orange grimpe à 51,99 € par mois (ou 46,99 € pour les clients mobile). La Freebox Ultra Essentiel augmente plus modérément, passant à 49,99 € mensuels.

Mais la différence majeure réside dans la contrainte contractuelle. Orange impose une période d'engagement de 12 mois. De son côté, Free frappe fort avec une offre sans engagement, offrant une liberté totale à l'abonné.

Débits, Wi-Fi et écoconception : une bataille serrée

Côté performances pures, les deux box se rejoignent et intègrent la dernière génération de Wi-Fi. Elles promettent des débits théoriques impressionnants allant jusqu'à 8 Gbit/s. Free insiste sur le caractère symétrique de son débit (8 Gbit/s en envoi et en réception). Orange affiche également 8 Gbit/s dans les deux sens pour sa Livebox Up.

Les deux opérateurs mettent aussi en avant l'aspect écologique de leur matériel :

Orange intègre sur sa Livebox 7 un mode économie d'énergie, un écran basse consommation et le Wi-Fi Intelligent qui désactive la bande 5 GHz si besoin.

Free répond avec sa démarche "Ultra-responsable" : un mode Veille totale (jusqu'à 95% d'économies) et un mode Eco Wi-Fi.

La distinction technique se fait sur le matériel additionnel fourni pour étendre la couverture dans la maison :

Orange inclut 1 répéteur Wi-Fi 6 (sur demande).

Free inclut 1 répéteur Wi-Fi 7 (sur demande), et permet d'en avoir jusqu'à 4.

Avantage technologique pour Free sur le répéteur, qui fournit un matériel de même génération que sa box.

L'offre télévisuelle : Free prend l'avantage

Sur le volet TV, l'écart se creuse. La Livebox Up propose 200 chaînes via le Décodeur TV 6. Ce dernier est compatible Ultra HD 4K et avec les applications type Netflix, Disney+ ou Prime Video. Orange inclut aussi l'appli Orange TV pour un accès sur mobile, tablette, PC ou Smart TV.

La Freebox Ultra Essentiel se montre bien plus généreuse avec 340 chaînes incluses, dont les chaînes TV by CANAL. Elle s'accompagne du Player TV Free 4K, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos (avec équipements compatibles). Free ajoute aussi 320h d'enregistrement et des services comme Chromecast ou AirPlay intégrés.

Téléphonie et services : des bonus qui comptent

Concernant la téléphonie, les deux offres sont très similaires. Elles incluent les appels illimités vers les fixes (France, DOM, 110 destinations) et les mobiles (France, Europe, DOM, USA, Canada). Free ajoute simplement les mobiles de Chine à sa liste.

Sur les services additionnels, les deux opérateurs incluent désormais des solutions de continuité de connexion :

Chez Free : un Pocket Wi-Fi (sur demande) pour rester connecté en 4G.

Chez Orange : le service "Continuité de connexion" offre 200 Go en partage de connexion (mobile Orange/Sosh) ou via une Airbox de prêt en cas de panne ou d'installation.

Orange ajoute également à son offre ses "engagements on", comme le Bilan Internet Personnalisé et la possibilité d'une Installation Experte à domicile pour optimiser la connexion.

Verdict ?

En résumé, le choix dépend de vos priorités.

➡️ La Freebox Ultra Essentiel est idéale pour l'utilisateur qui recherche la flexibilité (grâce à l'offre sans engagement) et une offre TV supérieure (340 chaînes, TV by CANAL). Elle séduira aussi les plus exigeants en matière de connexion/performance avec son répéteur Wi-Fi 7.

➡️ En revanche, la Livebox Up d'Orange, malgré son engagement de 12 mois, conviendra parfaitement à ceux qui privilégient la sérénité et le service, grâce à l'accompagnement inclus comme le Bilan Internet et l'Installation Experte.