Free déploie une mise à jour firmware estampillée 4.7.4 à destination du boîtier serveur de la Freebox. Au registre des améliorations, elle doit apporter sa contribution pour la réduction de la consommation d'énergie.

Les changements dans ce domaine touchent la Freebox Pop, la Freebox Révolution, ainsi que la Freebox mini 4K, mais pas la Freebox Delta ou la Freebox One. Ils sont en lien avec la désactivation complète du module DSL dans le cadre d'une connexion en fibre optique, ce qui semble être du bon sens, et l'activation du mode Ethernet EEE (802.3az).

Energy Effecient Ethernet

L'Energy Effecient Ethernet - ou 802.3az - fait référence à une norme de l'IEEE (IEEE 802.3az) et une optimisation d'Ethernet du point de vue énergétique. La mécanique repose sur une diminution de la consommation d'énergie quand le niveau de transmission des données est bas.

L'économie d'énergie est ainsi largement tributaire de la charge de trafic et dépend par ailleurs d'une compatibilité avec les divers appareils connectés. Il est difficile d'évaluer quel sera l'apport réel de l'activation du mode… mais c'est toujours cela de pris. En supposant que la question ait bien été étudiée pour éviter des bugs.

Dans la lignée du plan de sobriété énergétique

La mise jour serveur proposée par Free s'ajoute à ses initiatives dans le cadre du plan de sobriété énergétique présenté en octobre dernier par sa maison mère Iliad. Des mesures concernaient la Freebox, notamment pour le menu Économie d'énergie et la mise en veille profonde du Player Freebox quand il n'est pas utilisé.

Il est à souligner qu'un équipement ancien comme la Freebox Révolution n'est pas oublié. Elle est plus énergivore que la Freebox Pop qui est plus récente. Parmi les écogestes, la panification de l'extinction du Wi-Fi peut être une bonne idée.

Le gouvernement a aussi recommandé la mise en veille des box et décodeurs en cas de non-utilisation. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la consommation moyenne annuelle d'une box Internet dans un foyer est de 97 kWh et 87 kWh pour un décodeur TV. À titre de comparaison, c'est deux fois moins qu'un téléviseur pour les appareils du salon.