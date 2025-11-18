Sur Player TV Free mini 4K, Révolution, Devialet et Free TV 4K, téléviseur connecté, ordinateur, tablette ou smartphone, les abonnés Freebox peuvent désormais accéder directement au catalogue de Paramount+.

Cette arrivée de Paramount+ dans l'univers TV de la Freebox est au prix standard de 7,99 € par mois et sans engagement, sachant que le service est offert pendant un mois. La souscription à l'option Paramount+ peut se faire depuis l'Espace Abonné de la Freebox.

Le service est présent sur le canal 135 de Freebox. Free détaille une offre valable pour tous les abonnements Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Révolution Light, Freebox Pop et Box 5G.

L'offre classique de Paramount+

L'offre originale de Paramount+ comprend des séries comme Landman et Tulsa King, des franchises telles que South Park et Star Trek, des films cultes et la saga Mission : Impossible. Tous les mois, de nouveaux contenus sont proposés.

Paramount+ permet aux utilisateurs d'accéder aux contenus en qualité Full HD et de les regarder sur deux écrans en simultané. Il est aussi possible de télécharger des films et séries sur mobile pour les regarder hors connexion.