Lors de la fameuse sensibilisation aux écogestes, Free avait apporté plusieurs contributions pour ses Freebox. Parmi celles-ci, l'activation d'un menu Économie d'énergie permettant d'accéder rapidement aux réglages afin d'optimiser la consommation du Player TV, ainsi qu'une incitation à la veille profonde.

Alors que les nouvelles générations de Freebox sont moins énergivores, Free déploie désormais des mises à jour pour le Freebox Player de la Freebox Delta, Freebox One (un seul boîtier) et Freebox Révolution. Il n'est donc pas question du plus récent Freebox Player Pop qui se retrouve avec la Freebox Pop et peut être associé à la Freebox Ultra.

Un point commun est un passage en veille bien plus rapide, soit au bout de 30 minutes de non-utilisation par défaut, au lieu de 5 heures auparavant. Free souligne que cette mise en veille n'intervient pas pendant le visionnage d'une vidéo ou une diffusion audio. L'extinction demeure par défaut à 24 heures d'inactivité.

Maintenance active pour le Freebox Player Révolution

Hormis des corrections de bugs, une performance de Free avec les nouvelles mises à jour est à signaler du côté du Freebox Player Révolution qui continue de profiter d'améliorations. Elles peuvent paraître à la marge, mais avec ce matériel ancien, c'est à saluer.

L'essentiel des améliorations concerne des modifications pour la page d'accueil : affichage de la météo locale sous l'heure, davantage d'entrées visibles à l'écran pour chaque menu, présence de tous les services dans le menu de vidéo à la demande…