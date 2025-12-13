Au catalogue de Free, deux offres semblent se ressembler comme deux gouttes d'eau mais ciblent des publics bien distincts : d'un côté la Freebox Pop (l'offre historique et complète) et la Freebox Pop S, qui est la version allégée.

Cependant, si le matériel principal (le modem internet) est identique, le prix et les services changent radicalement. Voyons voir ces deux box plus en détail.

1. Matériel & internet : match nul

C'est le gros point fort de la version "S" : Free ne vous donne pas un "vieux" modem, même s'il s'agit d'une version moins chère que la classique.

➡️ Même server : dans les deux cas, vous recevez le serveur rond Freebox Pop.

➡️ Même vitesse : jusqu'à 5 Gbit/s partagés en téléchargement.

➡️ Même Wi-Fi : les deux offres incluent désormais le Wi-Fi 7, ce qui est exceptionnel pour une offre à 23,99 € (la Pop S).

➡️ Répéteur : le répéteur Wi-Fi 7 est inclus sur demande dans les deux offres.

2. Télévision : la grande différence

➡️ Freebox Pop : vous recevez le Player Pop (le petit boîtier rond Android TV). Vous avez accès à l'interface Free TV (centaines de chaînes, replay, contrôle du direct) et aux applis (Netflix, YouTube) directement sur votre TV. Des bonus (Canal+ La Chaîne et Prime Video 3 mois) sont inclus.

➡️ Freebox Pop S : c'est une offre "internet seul". Vous ne recevez pas de boîtier TV. Si vous voulez regarder la télé, vous devez utiliser les applications de votre Smart TV, une Apple TV, ou votre ordinateur.

3. Le prix : victoire écrasante de la "S" sur la durée

La Pop classique, à 29,99 €/mois, augmente de 10 € après un an, tandis que la Pop S est proposée au prix fixe de 23,99 €/mois.

✖️ Calcul sur 2 ans : la Pop classique vous coûtera environ 840 €. La Pop S vous coûtera environ 576 €. Soit une économie de ~260 € en deux ans.

4. L'avantage mobile (le piège à éviter)

Si vous avez un forfait mobile Free 5G (celui à 19,99 €) :

➡️ Avec la Pop classique, il passe à 9,99 €/mois à vie.

➡️ Avec la Pop S, la réduction est limitée à la première année (9,99 € puis 15,99 €).

⚠️ Si vous avez un forfait mobile Free, l'économie réalisée avec la box "S" peut donc être annulée par le surcoût du mobile.

Verdict : laquelle est faite pour vous ?

? Prenez la Freebox Pop (classique) si :

Votre téléviseur n'est pas une Smart TV récente (ou son système est trop lent) et vous avez besoin d'un boîtier externe pour accéder aux applications et aux chaînes, ou si vous souhaitez profiter d'Android TV sur grand écran.





Vous avez besoin d'appeler les mobiles depuis votre fixe.





Vous avez un forfait mobile Free 5G (l'avantage financier est meilleur).

? Prenez la Freebox Pop S si :