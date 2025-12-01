Canal+ La Chaîne En Live devient Canal+ La Chaîne et bénéficie d'un service de replay inclus qui est sans surcoût pour les abonnés Freebox. " Free reste le seul opérateur à inclure cette chaîne dans une offre fixe avec la Freebox Ultra et désormais le replay ", indique Free dans un communiqué.

Le nouveau service de replay est inclus pour tous les abonnés bénéficiant de l'offre Canal+ La Chaîne. Il est accessible à partir d'aujourd’hui pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra, ainsi que pour les abonnés Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop ayant accès à l'offre en option.

Pour ces mêmes forfaits Freebox, les abonnés existants seront prévenus dans les prochains jours de la disponibilité par e-mail.

Le replay Canal+ pour la Freebox

En plus du direct, le replay de Canal+ La Chaîne est de courte durée (30 jours) et avec des publicités.

La programmation citée en exemple comprend Minecraft, Mickey 17, Dragons (dès le 25 décembre), Impossible - The Final Reckoning (dès le 1er janvier), la saison 3 de Validé, L'heure zéro d’après Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous (dès le 5 décembre).

" Pour profiter du replay de la chaîne Canal+, il suffit d'accéder à l’application Canal+, que ce soit sur la Freebox ou en mobilité sur smartphone, ordinateur, tablette, etc. "

Si c'est du sans surcoût complet pour

les abonnés Freebox Ultra avec Canal+ La Chaîne, cette chaîne est en option pour les abonnés Freebox Pop et les abonnés Freebox Ultra Essentiel avec 3 mois inclus, puis 15,99 € par mois.