La Freebox Revolution s'apprête à tirer sa révérence : présentée comme la box haut de gamme de précédente génération, elle n'est désormais plus proposée aux abonnés dans certaines zones géographiques.

Freebox Revolution : le début de la fin

Plusieurs abonnés rapportent ainsi le fait que la box ne soit pas proposée lors du test d'éligibilité, mais la situation varie en fonction des zones géographiques. Free met ainsi en avant ses formules Freebox Pop, Delta ou Delta S.

Malgré tout, Free envisage d'apporter quelques nouveautés à sa box, notamment le nPVR (Network Personal Video Recorder) afin de mieux synchroniser les contenus enregistrés avec la plateforme Oqee TV.

La Freebox Revolution pourrait ainsi prochainement disparaitre et se limiter aux échanges standard pour les utilisateurs en disposant déjà. La box de Free a été lancée en décembre 2010 et aura été, pendant longtemps, l'une des box d'opérateur les plus avancées du marché.