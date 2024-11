La nouvelle Freebox Revolution Light qui est proposée à seulement 23,99 € par mois la première année puis 29,99 € ensuite, une réduction exceptionnelle de pas moins de 6€/mois pendant un an, ça ne se refuse pas !

Considérée par beaucoup comme la meilleure box fibre du moment, elle est sans engagement, possède de très bons débits ainsi qu'une large gamme de services complémentaires.

Découvrons-la en détail.

Avec des débits de 1 Gbit/s en téléchargement et de 600 Mbit/s en envoi, le support du WiFi 5, elle dispose également d'un player TV Révolution HD intégré avec 230 chaînes et 250 Go de stockage via un disque dur. N'oublions pas l'accès à OQEE Ciné avec plus de 600 films et séries, ainsi que le lecteur Blu-Ray intégré !

Vous aurez aussi les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, alors que les appels vers les mobiles sont proposés en option à 2,99 € par mois.

Vous pouvez également choisir en option des chaînes ou services de streaming comme :

Prime Video en option à 6,99 € /mois sans engagement,

Netflix à partir de 5,99 /mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois,

Famille by Canal à 4,99 €/mois.

Max à partir de 5,99 €/mois



Enfin, vous aurez accès aux applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

