Affichée initialement au tarif de 29,99 €/mois, puis il y a 2 semaines en promotion à seulement 23,99 €/mois la première année, Free baisse une nouvelle le prix de sa box fibre avec la Freebox Revolution Light affichée à seulement 19,99 € par mois la première année puis 29,99 € ensuite, une réduction exceptionnelle de pas moins de 10€/mois pendant un an par rapport au prix initial, royal !

Cette offre fibre était considérée par de nombreux spécialistes comme une box de référence, mais cette nouvelle baisse de prix devrait enfoncer le clou. Nul doute que Free espère ainsi concurrencer plus fortement la nouvelle offre Bouygues Pure fibre affichée à 23,99 €/mois.

Rappelons que la Freebox Revolution Light propose des débits de 1 Gbit/s en téléchargement et de 600 Mbit/s en envoi, le support du WiFi 5, un player TV Révolution HD intégré avec 230 chaînes et 250 Go de stockage via un disque dur, sans oublier le lecteur Blu-Ray intégré et l'accès à OQEE Ciné (plus de 600 films et séries).

Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, alors que les appels vers les mobiles sont proposés en option à 2,99 € par mois.

Il est également possible de choisir en option des chaînes ou services de streaming :

Prime Video en option à 6,99 € /mois sans engagement,

Netflix à partir de 5,99 /mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois,

Famille by Canal à 4,99 €/mois.

Max à partir de 5,99 €/mois



N'oublions pas enfin que vous aurez accès aux applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

Découvrir la Freebox Revolution Light à 19,99 € par mois la première année sans engagement



