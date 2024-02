La Freebox Revolution Light est proposée au prix fixe de 29,99 € par mois sans engagement et est considérée comme la meilleure box fibre du moment, tant par ses excellents débits que par sa large gamme de services complémentaires.

Voici un récapitulatif de ce qu'elle propose.



La box offre 1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi ainsi que le WiFi 5.

Le Player TV Révolution HD est intégré avec 230 chaînes et lecteur Blu-ray, OQEE Ciné et 250 Go de stockage.

Vous pouvez choisir en option les chaînes ou services de streaming suivants :

Prime Video, offert pendant 6 mois puis en option à 7 € /mois sans engagement,

Netflix à partir de 5,99 /mois,

Canal+ à partir de 22,99 €/mois,

Famille by Canal à 4,99 €/mois.

Les appels sont illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et les appels vers les mobiles sont proposés en option à 2,99 € par mois. La box vous donne par ailleurs la possibilité de souscrire jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 16 €/mois.

Vous avez également accès aux applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files.

