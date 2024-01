Avec le lancement de la Freebox Ultra, Free procède à une révision de sa gamme de forfaits Freebox. Exit la Freebox Delta qui n'est plus proposée aux nouveaux abonnés, tandis que l'iconique Freebox Révolution survit et se décline dans une nouvelle offre Freebox Révolution Light. C'est pour le moins inattendu.

La Freebox Révolution Light est synonyme d'un retour au fameux et véritable prix de 29,99 € par mois. L'offre ne comprend pas les chaînes TV by Canal, ni les appels vers les mobiles qui sont toutefois en option à 2,99 € par mois.

En migration pour de rares cas

En fibre optique, la Freebox Révolution Light s'accompagne d'un débit descendant de 1 Gbit/s et un débit montant de 600 Mbit/s, en soulignant par ailleurs du Wi-Fi 5. Le Player TV Révolution est avec 230 chaînes TV incluses, OQEE Ciné, lecteur Blu-ray intégré et 250 Go de stockage.

Les applications mobiles Free Ligue 1, TV OQEE by Free, Espace Abonné Freebox, Freebox Connect et Freebox Files sont incluses.

Disponible pour les nouveaux abonnés, l'offre Freebox Révolution Light entre également dans le cadre d'un changement d'offre pour les abonnés Freebox Crystal et V5 qui ne doivent plus être très nombreux.

Freebox Révolution avec TV by Canal

Dans le même temps, Free pense aux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal. Sans changement de prix et sans surcoût, le débit montant est porté à 700 Mbit/s et le service Universal+ (13e Rue, Syfi, E! et DreamWorks) viendra s'ajouter dans le courant des prochaines semaines.