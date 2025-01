En lançant la Freebox Ultra début 2024, Free a fait l'impasse sur un nouveau boîtier TV et a conservé le Player TV Free 4K qui est mis à disposition sur demande. Ce boîtier TV se retrouve avec la Freebox Pop de 2020.

Fonctionnant avec Android TV, le Player TV Free 4K est compatible 4K HDR avec Dolby Vision, Dolby Audio, DTS HD, Dolby Surround 5.1 et Dolby Atmos. Il dispose d'un port Ethernet 100 Mbit/s, HDMI 2.1, USB 3 ou encore TNT DVB-T2 pour des programmes TNT en 4K.

Le Player TV Free 4K est équipé d'un SoC quadcore à 1,8 GHz d'Amlogic qui est associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. La connectivité est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

Une énigmatique Freebox Super Player

Tout en capitalisant sur son application OQEE by Free, l'opérateur planche bel et bien sur un nouveau boîtier TV susceptible d'être associé à la Freebox Ultra. Dans un benchmark déterré sur Geekbench par Tiino-X83 (@TiinoX83), il est fait mention d'une Freebox Super Player.

Le nouveau boîtier TV de Free fonctionnerait avec une puce ARMv8 (ARM64) dans une configuration atypique de 5 cœurs à 2,0 GHz. Elle serait épaulée par 4 Go de RAM.

Avec un tel benchmark, les détails restent bien évidemment maigres pour la Freebox Super Player, même s'il est à noter un système d'exploitation Android 14. À ce stade, il n'est pas clair si la configuration du nouveau boîtier TV envisagé par Free est définitivement arrêtée.