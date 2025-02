Durant tout le mois de janvier, les chaînes du pack WB Family ont été accessibles gratuitement sur Freebox (Freebox Player) et sur OQEE by Free. Un pack TV qui est habituellement proposé à 5,99 € par mois.

Free poursuit sa mise en clair de chaînes pendant tout le mois de février et cette fois-ci pour le pack Ciné Pop. Il se compose de six chaînes thématiques : western, horreur, émotion, feuilletons, nostalgie ou encore… les navets devenus cultes (action, catastrophe, science-fiction, etc.).

Drive In Movie Channel (chaîne 120)

Ciné Nanar+ (chaîne 125)

Ciné Western+ (chaîne 126)

Emotion'L (chaîne 127)

Novelas+ (chaîne 128)

Scream'In (chaîne 129)

Un pack TV à 4,99 € par mois

Introduit l'été dernier pour les abonnés Freebox, le pack Ciné Pop est normalement proposé au tarif de 4,99 € par mois.

« Ciné Pop, c'est 6 chaînes de cinéma et de séries et plus de 900 heures de contenus. Chaque membre de la famille y trouvera son compte, que vous soyez fan de feuilletons, de films cultes, de western ou de cinéma au sens large, de films d'horreur ou d'action. »

La description souligne des chaînes sans pub, avec des contenus inédits et exclusifs.