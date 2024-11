Via l'option TV by Canal, les abonnés Freebox Révolution, Freebox Delta et Freebox Ultra bénéficiaient déjà des chaînes du bouquet Famille by Canal. Free a décidé de proposer gratuitement les chaînes Famille by Canal aux abonnés Freebox Pop et autres Freebox, au lieu de les faire payer 4,99 € par mois.

La principale différence entre TV by Canal et Famille by Canal se joue au niveau de la présence des chaînes sportives. Avec Famille by Canal et sa quarantaine de chaînes pour toute la famille (replay compris), les chaînes Eurosport et InfoSport+ ne sont pas de la partie.

Parmi les chaînes mises en avant de Famille by Canal : Disney Channel, Comédie+, Télétoon+, Paris Première, Polar+, Planète+ ou encore National Geographic. En soulignant par ailleurs que l'application myCanal de Canal+ permet l'accès aux chaînes.

Depuis l'Espace Abonné Freebox

Les abonnés Freebox intéressés sont invités à se rendre dans leur Espace Abonné Freebox, puis la section consacrée à la Télévision afin de sélectionner l'option Famille by Canal. Il doit être précisé que l'option est offerte, sans engagement.

Il est indiqué qu'avec un Player TV Crystal, mini 4K, Révolution ou Free Devialet, il suffit de les redémarrer pour la prise en compte effective des chaînes. Sur un Player TV Pop, une Apple TV 4K ou sur l'application OQEE du Player, il est nécessaire de rafraîchir les droits (Profil, puis Télévision).