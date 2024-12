Free avait promis de dérouler aujourd'hui le tapis rouge pour une surprise. Un coup marketing afin d'introduire une Freebox Ultra en édition limitée et l'occasion de célébrer les 25 ans de la marque. Il ne s'agit pas d'une nouvelle Freebox Ultra au niveau des caractéristiques techniques et l'offre associée demeure inchangée (Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel).

Avec une coque rouge transparente permettant d'entrevoir ses composants, la Freebox Ultra Édition Limitée est inspirée des produits technologiques dits emblématiques des années 90. L'iMac G3 et la Game Boy Color sont cités en exemple par Free.

Pour les plus geeks

Le boîtier rouge est équipé de LED pour une personnalisation de type RGB et la possibilité de choisir parmi six modes depuis l'application Freebox Connect (Statique, Respiration, Pluie, Onde, Organique et Chenillard).

Free prend soin de préciser que le bandeau LED peut être activé ou désactivé à tout moment, que ce soit via l'application ou l'afficheur sur la Freebox, tandis que le mode Organique par défaut occasionne 0,5 Wh de consommation électrique en plus.

Pour le raffinement et le clin d'œil, une typographie inspirée des lignes de code est visible sur le boîtier en célébration des 25 ans de Free. Le packaging de la Freebox Ultra Édition Limitée est également personnalisé.

Un objet de collection éphémère

" Elle est rouge, elle est fun, et on espère qu'un jour elle sera collector. Cette Freebox, c'est aussi une vitrine de notre savoir-faire, de notre capacité à concevoir des produits au design unique ", écrit Free.

La notion d'objet de collection est relative, sachant qu'il s'agit d'une box Internet qui n'appartient pas aux abonnés. La marque Free joue sur sa force, comme peut le faire la marque Apple dans un autre registre.

La Freebox Ultra Édition Limitée est disponible à la fois pour les nouveaux abonnés et les abonnés existants. Ces derniers peuvent changer d'offre pour la Freebox Ultra Édition Limitée ou changer leur Server Internet Freebox Ultra actuel depuis l'Espace Abonné. Le changement coûte 49 €.

Une inconnue est de connaître la quantité des stocks pour la Freebox Ultra Édition Limitée et son pouvoir de séduction de nouveaux abonnés avec ses seuls atouts esthétiques.