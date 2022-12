En partenariat avec le cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group (BCG), l'édition 2022 d'une étude sur le freelancing en Europe de la plateforme spécialisée Malt tend à démontrer que ce mode de travail connaît une forte croissance dans un monde de plus en plus numérique. Qui plus est, il devient un véritable choix de carrière, avec la plupart des freelances qui ne cherchent pas à devenir des salariés.

C'est particulièrement vrai pour les freelances dans les métiers de la Tech et de la Data qui se montrent confiants en leur avenir. Pour autant, si un freelance veut séduire les entreprises dans le cadre de missions, il se doit d'être motivé et toujours en quête de l'acquisition de nouvelles compétences. Son expérience accumulée au gré des missions est également un critère de sélection.

Trouver un freelance en ingénierie n'est par exemple pas nécessairement une sinécure pour une entreprise en quête de la perle rare de manière ponctuelle, quand il s'agit de faire face à un pic d'activité. Cela reste toutefois une solution qui lui permet d'avoir une grande flexibilité. Une flexibilité qui doit du reste être des deux côtés.

Une plateforme pour le freelance en ingénierie

La plateforme Freelance Engineering propose par exemple de relever un tel défi. Elle s'adresse aux entreprises de taille intermédiaire et aux grands groupes. Elle rassemble aujourd'hui près de 8 000 freelances pour leur proposer des missions en rapport avec des domaines d'expertise liés à l'engineering, la R&D et la transition énergétique.

La promesse est alléchante avec des missions qui peuvent être déposées en moins de 2 minutes et pour trouver des freelances en moins de 48 heures. L'interaction peut se faire en direct avec des freelances, sans intermédiaire et sans commission, ou avec l'accompagnement d'un expert pour dénicher les meilleurs profils. Le cas échéant, Freelance Engineering peut aussi faire office de tiers de confiance pour le paiement des prestations réalisées.

De leur côté, les freelances - qui s'inscrivent gratuitement - peuvent profiter de plus de 250 nouvelles missions par semaine avec les outils de recherche idoines. Domaine de l'engineering oblige, la plateforme se spécialise dans des compétences pointues et recherchées par nature. L'électronique et la robotique se taillent une belle part, mais les missions et profils divers sont bel et bien au rendez-vous.

La principale contrariété des freelances

Si Freelance Engineering vise les entreprises de taille intermédiaire et les grands comptes, il est tout de même à souligner que les petites entreprises, voire les très petites entreprises, sont également largement demandeuses de freelances, même si cela n'entre pas nécessairement dans les domaines de spécialisation proposés par cette plateforme.

Les freelances sont notamment convoités pour des pénuries de personnes qualifiées avec des compétences précises et quand certains projets doivent être traités en urgence. Les difficultés habituellement exprimées par les freelances peuvent notamment intervenir au niveau des délais pour le paiement des tâches effectuées.