Nouvelle semaine, nouveaux bons plans. Nous savons toutes et tous qu'il est de plus en plus difficile de changer son matériel, car notre pouvoir d'achat n'est pas forcément au beau fixe. Afin de ne pas nous priver, AliExpress propose des promotions intéressantes. L'opération French Days prend fin aujourd'hui, dernière ligne droite pour se rééquiper.

Commençons par le smartphone OnePlus 10 Pro 5G. Ce téléphone portable est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le mobile est propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il intègre un triple capteur avec un module principal de 48 MP, un de 50 MP et un de 8 MP. À l'avant, le smartphone est pourvu d’un capteur de 32 MP. Pour finir, cet appareil est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 80 W.

Ce smartphone OnePlus 10 Pro 5G est vendu 485,85 € au lieu de 684 € soit 29% de réduction chez AliExpress. La livraison est gratuite sous 3 jours.





D'autres produits sont également en promotion comme :







Et n'oubliez pas de consulter les French Days chez Boulanger ainsi que les French Days chez Rue du commerce.