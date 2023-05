En cette fin de journée, nous vous avons concocté une dernière série d'objets en promotion dans divers rayons. Attention, c'est la dernière ligne droite pour les French Days !

Commençons par le smartphone realme 9 Pro. Ce smartphone possède un écran de 6,6" FHD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est compatible 5G, notamment grâce à son processeur Snapdragon 695, qui est couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). À l'arrière, il est doté d'un bloc photo de 3 capteurs, pour capturer à une résolution de 64 MP. Son stockage de 128 Go vous permet de stocker le tout, et sa batterie de 5000 mAh vous donne plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone realme 9 Pro est vendu 230 € au lieu de 335,99 € soit 32% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 1,99 € pour le lendemain à votre domicile.

D'autres smartphones sont également en promo comme :

Et d'autres produits sont également à prix réduit à savoir :

Barre de son

Stockage externe







