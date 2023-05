En ce début de période de French Days, nous vous avons concocté une sélection de smartphones en promotion et il y en a pour tous les budgets. De plus, vous aurez un petit bonus en fin de liste.

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy S21 FE. Ce mobile est pourvu d'un écran Dynamic AMOLED de 6,4" avec une définition de 2340 pixels x 1080 px à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce téléphone portable embarque le SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Côté photo, le mobile intègre un triple capteur à l’arrière deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Pour les selfies, la caméra frontale est de 32 MP. Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Ce smartphone Samsung Galaxy S21 FE est vendu 569 € au lieu de 719 € soit 21% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison, le lendemain.





Cdiscount propose une remise de 15 € dès 149 € d'achat avec le code 15DES149.





D'autres téléphones portables sont également en promo à savoir :

Accessoire smartphone







Et n'oubliez pas de consulter nos offres des French Days sur une sélection de produits (PC, tablette, etc.) ainsi que les robots tondeurs en promotion jusqu'à -28%.