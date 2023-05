Le disque SSD (Solid-State Drive) est un support de stockage qui intègre des puces mémoire flash au lieu du plateau d'un disque dur mécanique (HDD). Comme aucune pièce mécanique n'est en mouvement, les SSD ne craignent pas grand-chose, et encore moins les chocs.

Le SSD est présent sous différents formats, il peut s'agir du même format qu'un disque dur 2,5" classique SATA (en hauteur 7 ou 9,5 mm), ou bien sous la forme d'une carte PCIe connectée à la carte mère par un connecteur PCI-Express ce qui permet d'augmenter significativement les débits (4 Go/s pour le PCIe-3 x4 et 8 Go/s pour le PCIe-4 x4). Pour rappel un SSD connecté via l'interface SATA est limité à moins de 600 Mo/s (sur du SATA III, le SATA II ne permettant qu'un débit max de 300 Mo/s).

Autre format relativement présent, le M.2, qui est en fait le successeur du mSATA avec des dimensions généralement de 22 mm × 80 mm.

Les différences de prix s'expriment de par la taille du disque, son type et sa capacité de stockage. Les SSD ont une capacité allant de 32 Go à plus de 8 To (même si ces derniers sont encore hors de prix…)

En plus de leur robustesse, ces disques flash affichent des vitesses de transfert jusqu'à 100 fois supérieures que les HDD (disque dur mécanique), du moins pour ceux utilisant le protocole d'accès NVMe (NonVolatile Memory Express). Le temps de chargement de vos logiciels et jeux vidéo en est grandement impacté, de par le fait d'un temps de latence extrêmement réduit sur un SSD (quelques millisecondes pour un disque dur mécanique (ms) vs quelques microsecondes pour un SSD (µs)).

Voici quelques modèles qui sont en promotion pour ces French Days, classés par type :

SSD NVMe

