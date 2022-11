GameIndustry a récemment publié un article qui relate le témoignage de plusieurs employés du studio japonais From Software, connu pour la production de jeux phares comme la licence Souls et plus récemment d'Elden Ring, un des grands titulaires au titre de l'année pour les prochains Game Awards.

Et les témoignages mettent en lumière des pratiques que l'on ne connait que trop bien dans le secteur du jeu vidéo et qui ont décidément du mal à disparaitre : entre salaires au rabais et Crunch, certains employés sont à bout de nerfs.

Alors que From Software réalise de jolies ventes avec des records de revenus, le salaire moyen des développeurs serait d'environ 25 000$ à l'année. À titre de comparaison, le studio Atlus qui affiche une taille comparable paie des employés environ 38 000$ l'année, sans réaliser autant de ventes ni de bénéfices que FromSoftware. La situation est d'autant plus problématique que les salaires ne sont pas en adéquation avec le prix des logements et de la vie en général à Tokyo.

Elden Ring cartonne, les employés n'en profitent pas

Les heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées au taux normal, mais incluses dans le salaire et la majoration ne serait comptabilisée qu'après minuit à hauteur de 50%.

Quant au crunch, il dépend largement des périodes et des projets, mais globalement il est toujours largement présent au sein du studio. Certains employés sont ainsi invités à dormir sur place pour boucler les productions 1 à 3 mois avant leur sortie.

Malgré tout, les employés interrogés indiquent que le travail reste plaisant même pendant ces périodes plus compliquées.

Reste qu'il est difficile de constater qu'aucun changement majeur de rémunération n'a été mis en place auprès des salariés suite au succès retentissant d'Elden Ring.