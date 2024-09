AMD a certes réalisé de jolies avancées avec le FSR 3 mais n'a pas encore suffisamment convaincu les foules ni les développeurs par rapport au DLSS 3 d'Nvidia. Mais la marque est loin de s'avouer vaincue et planche déjà sur le FSR 4 qui profitera des bienfaits de l'intelligence artificielle.

La marque a ainsi confié à Tom's Hardware qu'elle développait déjà le FSR 4 qui profitera de l'IA et du machine learning pour venir concurrencer les technologies signées Nvidia.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas le marché du PC qui motive AMD à peaufiner ses technologies, mais plutôt le marché des consoles PC portables, des configurations qui nécessitent de ruser pour proposer des technologies d'affichage séduisantes sans un impact trop lourd sur la batterie. L'idée est donc de proposer des technologies permettant de jouer à des titres gourmands sur ces machines pendant plusieurs heures au lieu de quelques minutes.

AMD confirme travailler sur le FSR 4 depuis un peu plus d'un an, et songer à y intégrer de l'iA depuis le départ. La marque vise à combler son retard sur Nvidia qui propose quelque chose de similaire depuis 2020 et le DLSS 2.0, et la génération d'images depuis le DLSS 3 sorti en 2022, tout comme Intel avec sa technologie XeSS.

Entre upscaling et reconstruction d'images, le FSR 4 pourrait faire partie des arguments d'AMD pour inviter plus de développeurs à pencher pour ses technologies, l'objectif de la marque étant de récupérer plus de 50% de parts de marché de la carte graphique d'ici la fin de son exercice fiscal prochain.