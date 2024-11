Le ministère du Travail et de l'Emploi informe avoir eu connaissance d'une violation de données dans la nuit du 23 au 24 octobre 2024. Via un prestataire de services, elle a touché le système d'information utilisé par le réseau des Missions locales.

Cette mission de service public de proximité s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Quelque 437 missions locales et 6 800 lieux d'accueil sont répartis sur l'ensemble du territoire. Près de 1,1 million de jeunes sont accompagnés chaque année par le réseau dans leur recherche d'emploi.

Selon le ministère, la cyberattaque implique un risque de divulgation de données personnelles de jeunes accompagnés par les conseillers des missions locales sur tout le territoire : nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresses électronique et postale, numéro de téléphone.

Vigilance pour les tentatives de phishing

Un communiqué précise que les coordonnées bancaires (IBAN), le numéro de sécurité sociale et la pièce d'identité ne sont pas concernés par ce qui est autrement qualifié d'acte de malveillance. La cyberattaque a été notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), ainsi qu'à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).

Une plainte en justice a en outre été déposée et les personnes affectées par la cyberattaque seront informées (voire leurs représentants légaux).

" Nous recommandons aux personnes la plus grande vigilance quant aux risques d'hameçonnage (e-mails, SMS ou appels frauduleux) ou de tentatives d'usurpation d'identité. Nous leur rappelons de ne jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires par téléphone, par SMS ou par e-mail ", écrit le ministère.

Un système d'information particulièrement sensible

D'après un message officiel plus détaillé consulté par Zataz et envoyé aux responsables des Missions Locales, ce sont les serveurs de SIMILO qui ont été les victimes de la cyberattaque. La fuite de données touche également les informations des conseillers du système d'information I-Milo (nom, prénom, lieu d'accueil et adresse).

Pour l'insertion professionnelle et sociale, I-Milo est le système d'information national unique destiné au suivi des jeunes de 16 à 25 ans par les missions locales. Il recueille et exploite les données personnelles transmises aux missions locales par les jeunes au moment de leur accueil et pendant leur accompagnement.

Avec ce traitement automatisé de données à caractère personnel, les données insérées dans I-Milo sont considérées particulièrement sensibles.