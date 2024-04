" Suite à un acte de malveillance informatique dont nous avons été victimes, le 15 avril dernier nous avons eu connaissance que certaines données personnelles de nos clients ont malheureusement été volées par des hackeurs. "

Entreprise spécialisée dans la distribution en ligne de sous-vêtements fabriqués en France, Le Slip Français communique sur une cyberattaque. Le groupe indique qu'elle a fait l'objet d'un dépôt de plainte pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d'un signalement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

L'ampleur de la fuite de données n'est pas précisée. Le Slip Français souligne toutefois que les mots de passe des comptes et les données de cartes de paiement n'ont pas été compromises. Ils ne sont pas concernés par l'incident de cybersécurité.

Des données personnelles dans la nature

" L'attaque est circonscrite et nous surveillons de près la situation afin de détecter d'éventuelles fraudes et d'informer nos utilisateurs le cas échéant. "

Permettant de vérifier si des données personnelles ont été compromises, le site Have I Been Pwned vient d'ajouter Le Slip Français dans sa base de violations de données. Le 13 avril, un individu se présentant sous l'identité de ShopifyGUY (une allusion directe à la plateforme Shopify) avait proposé sur un forum cybercriminel le téléchargement de données exfiltrées.

Have I Been Pwned indique qu'il s'agit de la compromission d'environ 1,5 million de comptes. Les données affectées sont les adresses e-mail, les noms, les numéros de téléphone et les adresses postales. Créateur du site, Troy Hunt souligne que Le Slip Français a réagi rapidement.

En règle avec la durée de conservation des données ?

La nature des données compromises a été confirmée par Le Slip Français, tout en ajoutant des numéros de commande dans certains cas. Un point qui interroge est que des personnes désinscrites des bases de données de l'entreprise sont aussi susceptibles d'avoir été affectées par la cyberattaque.

N.B. : Source vignette d'illustration : site Le Slip Français.