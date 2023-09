La marque Furbulous propose une solution innovante afin de vous dispenser de la tâche du nettoyage de la caisse de votre chat. Nous allons vous détailler le fonctionnement de cette petite révolution pour nous, les humains, ainsi que pour nos petites boules de poils.

La première litière entièrement automatisée

Contrairement à d'autres bacs à litière pour chats qui demandent aux propriétaires d'animaux de ramasser manuellement les déjections de leur animal de compagnie, cette litière exécute toutes les procédures automatiquement, y compris le nettoyage, l'emballage et la fermeture du sac en plastique. Cet appareil est un pionnier dans ce segment.

Plus besoin de se retrousser les manches

Cette litière pour chat, véritablement automatisée, est également accompagnée d'une application mobile, élevant son nombre de fonctions à un niveau encore plus haut. Elle vous permet non seulement de gérer à distance l'horaire de nettoyage de la litière, mais aussi de suivre efficacement le poids de votre chat, ses visites "aux toilettes" et bien plus encore. Pléiade de fonctionnalités sont intégrées à cette boite de dernière génération.

Protégez votre chat à l'intérieur et à l'extérieur

Afin de ne pas blesser votre animal de compagnie, l'entreprise a installé 7 capteurs de sécurité, dont un anti-pincement, et des capteurs de présence / proximité. Que votre chat soit à l'intérieur de la litière ou à proximité, ce bijou de technologie peut détecter sa présence et bloquer la porte pour éviter tout accident, assurant ainsi la sécurité de votre anime de compagnie.

Important : pour utiliser la fonction de nettoyage automatique, votre chat doit peser au moins 1,5 kg. Si vous avez un petit chaton, vous devrez désactiver cette fonction jusqu'à ce qu'il atteigne le poids minimum.

Un ou plusieurs chats sans besoin de ramasser

Conçue avec un intérieur spacieux de 60 litres, cette boite peut accueillir plusieurs chats, répondant aux besoins des foyers ayant plusieurs félins. De plus, le généreux tiroir à déchets de 6 litres, associé au désodorisant certifié pour éliminer les odeurs, vous permet de vous passer du tracas du ramassage manuel pendant environ 3 mois.

Compatibilité élevée et entretien facile

Le tamis en forme unique sert de filtre automatique pour toutes les litières agglomérantes, filtrant les crottes de chat et laissant de la matière fraîche pour la prochaine utilisation. Pour le nettoyage, quelques étapes simples sont à suivre afin de détacher le globe, le tamis et le lit de litière. La configuration entièrement automatisée et la solution désodorisante contribuent à réduire la fréquence de nettoyage nécessaire, vous faisant gagner du temps, de l'énergie et de l'argent.

Désodorisant certifié

Le globe de cet engin intelligent est équipé d'une boîte désodorisante (3 barres de désodorisant sont offertes). Tous ces composants ont été testés et prouvés comme fournissant une odeur non nocive pour les chats.

Vous pourrez trouver actuellement la litière automatisée Furbulous Box au prix de 499,99 € au lieu de 599,99 € avec le code Furbulous50 chez Geekmaxi ainsi que sur le site officiel Furbulous au tarif de 549,99 € avec le code GenerationNT.