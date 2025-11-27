Une fusée sud-coréenne Nuri a décollé pour la quatrième fois de son histoire depuis le centre spatial de Naro. Ce lanceur de 200 tonnes de la Corée du Sud a achevé sa mission de 18 minutes en plaçant en orbite le satellite CAS500-3, ainsi que douze charges utiles secondaires.

Quelle est la mission principale de ce lancement ?

Satellite principal de la mission d'une masse de 500 kg, CAS500-3 (Compact Advanced Satellite 500 3) a été déployé sur une orbite héliosynchrone à une altitude de 600 km.

CAS500-3 permettra d'étudier les aurores et un autre phénomène atmosphérique connu sous le nom de airglow. Selon l'Agence spatiale sud-coréenne (KASA), l'engin mesurera également les champs magnétiques et le plasma.

Les douze CubeSats additionnels, fournis par diverses entreprises et institutions académiques, réaliseront quant à eux une variété de tâches en orbite.

Un quatrième vol stratégique

Au-delà du succès technique, ce lancement représente un tournant important avec la contribution du secteur privé. Il est particulièrement mis en avant par l'administrateur de la KASA.

Il s'agit en effet du premier lancement supervisé par la KASA, établie en mai 2024, et le premier pour lequel une entreprise privée, Hanwha Aerospace, a pris en charge l'assemblage complet du lanceur.

Trois succès après l'échec du vol inaugural

Après un échec lors de son vol inaugural en octobre 2021, la fusée Nuri a enchaîné trois succès consécutifs en juin 2022, mai 2023 et cette semaine. Une fiabilité retrouvée qui consolide les ambitions de la Corée du Sud pour devenir l'une des cinq plus grandes puissances spatiales mondiales.

N.B. : Source images : Yonhap News - YouTube.