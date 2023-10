C'est finalement en deux temps que la 23e mission de la fusée légère Vega aura eu lieu. Elle devait initialement aller positionner une douzaine de petits satellites en orbite dans la soirée de vendredi dernier, mais le tir a été" annulé à 22h36 par le contrôle au sol.

Le centre spatial guyanais a empêché le tir suite à "un élément de l'ensemble de lancements qui n’était pas prêt". Le tir avait ensuite été reporté à dimanche 03h36. Le deuxième essai aura été le bon : le lanceur léger européen s'est élancé vers l'espace avec succès.

54 minutes après son envol, les deux principaux satellites ont quitté la coiffe de Vega pour rejoindre une orbite héliosynchrone. Puis, 1h43 après le lancement, les dix autres satellites ont été positionnés en orbite basse.

Un dernier succès pour 2023, avant plusieurs mois de vaches maigres

Les deux modules principaux sont deux satellites asiatiques. Theos-2 est un satellite optique d'observation à haute résolution commandée par l'agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales tandis que Formosat-7R/Triton est un satellite scientifique de l'agence spatiale taïwanaise visant à collecter des signaux rebondissants à la surface de la mer afin de prévenir les typhons.

Il s'agit du troisième tir de l'année sur le site de Kourou et le dernier de l'année 2023. Désormais, le site sera en semi-pause tant qu'Ariance 6 n'aura pas accéléré ses phases de tests et que Vega-C, une version plus puissante de Vega ne soit disponible dans le courant du quatrième trimestre 2024. Actuellement, seul le tir d'une fusée Vega programmé au deuxième trimestre 2024 est prévu.