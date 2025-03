Le télescope vient de prendre sa retraite après plus de 10 ans d'une activité soutenue et des observations exceptionnelles. Ce satellite de l'Agence spatiale européenne (ESA) a révolutionné notre compréhension de la Voie lactée en cartographiant avec une précision inégalée près de 2 milliards d'objets célestes. Son héritage est immense et continue d'inspirer les scientifiques.

Lancé en 2013, Gaia avait pour mission de créer la carte 3D la plus précise de notre galaxie. Pour cela, il a mesuré la position, la distance et le mouvement de milliards d'étoiles avec une exactitude sans précédent.

Les résultats ont dépassé toutes les attentes :

"Nous n'oublierons jamais Gaia", confient les scientifiques, soulignant son importance capitale pour l'astronomie moderne. Son influence se fera sentir pendant des décennies.

The final commands have been sent to Gaia. This is the last time that the spacecraft will ever hear from its team on Earth. The final commands include those to shut down the spacecraft's communication systems and central computer.



[image or embed]