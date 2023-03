Samsung n'échapperait pas à la hausse des prix cette année : on a vu le prix des smartphones haut de gamme de la marque évoluer à la hausse, mais l'inflation devrait également concerner l'entrée et le milieu de gamme...

Avec ses Galaxy A34 et A54, Samsung cible une audience particulièrement nombreuse grâce à des appareils plutôt bien équipés pour des prix relativement accessibles. La gamme A s'est fait un nom sur le milieu de gamme ces dernières années et c'est justement cette gamme qui représente la majorité des ventes chez Samsung, bien devant les Galaxy S ou même ses Fold.

Des prix en hausse

Malheureusement, le millésime 2023 pourrait ne pas séduire autant les foules que les précédents, notamment parce que l'inflation est passée par là...

Rappelons que le Galaxy A33 avait été lancé à 379€ et le Galaxy A53 à 459 euros l'année dernière. Des fuites évoquent ainsi un Galaxy A34 qui passerait à 419€ et un Galaxy A54 à 519€ cette année, soit des hausses respectives de 40 et 60 euros.

Le cap symbolique des 500 euros est désormais dépassé pour le A53 alors même que Samsung évoquait, lors du lancement du premier modèle qu'il ciblait une audience prête à dépenser entre 400 à 450 euros.

Avec une telle évolution tarifaire, la gamme A va perdre un peu de son sens, et se montre moins intéressante face aux initiatives chinoises plus abordables et parfois mieux équipées.