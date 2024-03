Avec ses nouveaux Galaxy S24, Samsung se lançait pleinement dans l'ère de l'intelligence artificielle et levait le voile sur Galaxy AI, un environnement dédié à l'IA.

Samsung introduisait ainsi nativement l'IA dans ses appareils, et promettait au passage que les modèles plus anciens pourraient y goutter, au moins partiellement, dans un avenir proche. C'était ainsi rapidement le cas des Galaxy S24 et désormais d'appareils plus anciens encore.

Car c'est aujourd'hui qu'est déployée One UI 6.1, la surcouche Android maison de Samsung sur davantage d'appareils et qui intègre donc Galaxy AI.

Sont concernés les modèles suivants :

Concernant les tablettes Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra, le déploiement de One UI 6.1 devrait intervenir "cette semaine" sans plus de précision.

Néanmoins, pas la peine d'atteindre Galaxy AI sur des appareils plus anciens, rien n'est prévu à ce jour sur ces derniers.

Rappelons que Galaxy AI propose plusieurs fonctionnalités comme la possibilité de faire un résumé automatique de pages web, retranscrire une note vocale en texte, changer automatiquement la formulation d'une phrase, traduire un appel téléphonique en temps réel ou encore réaliser des modifications graphiques sur les clichés comme la génération de contours ou profiter de la fonction "entourer pour rechercher" de Google Lens.