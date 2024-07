Déjà officialisée en début d'année, la première bague connectée de Samsung entre dans la gamme des nouveaux appareils de la marque. Samsung positionne la Galaxy Ring comme un " partenaire santé et bien-être au bout du doigt. "

D'un poids de 2,3 à 3,2 g en fonction de la taille choisie, de 7 mm de large et 2,6 mm d'épaisseur, la Galaxy Ring est en finition en titane. Elle est certifiée IP68 et 10 ATM. Pour autant, Samsung précise que sa bague connectée ne convient pas aux activités aquatiques à haute pression et à la plongée.

Disposant d'une autonomie de batterie de jusqu'à 7 jours sur une seule charge (boîtier de charge par induction), la Galaxy Ring est compatible avec les smartphones Galaxy équipés d'Android 11.0 ou une version ultérieure. Elle nécessite l'application Samsung Health et la connexion au compte Samsung.

Une Galaxy Ring avec trois capteurs intégrés

La Galaxy Ring possède un accéléromètre, un capteur optique de fréquence cardiaque (LED verte, rouge et infrarouge) et un capteur de température cutanée. Conçue pour un suivi 24h/24, elle permet de surveiller le sommeil de manière précise, la fréquence cardiaque et l'activité.

Le capteur de température sert à détecter les variations de température corporelle pendant le sommeil, et un algorithme est ainsi en capacité de prédire le cycle menstruel. Hormis un score de sommeil, un score d'énergie s'appuie sur Galaxy AI pour une évaluation de la forme physique.

L'évaluation tient compte du sommeil, de l'activité, de la fréquence cardiaque et de sa variabilité durant le sommeil. Des conseils personnalisés peuvent alors être prodigués pour une amélioration du score. La Galaxy Ring détecte en outre des activités comme la marche et la course à pied, et des alertes sont envoyées sur smartphone en cas d'inactivité prolongée.

Prix et disponibilité

La Galaxy Ring de Samsung sera disponible le 24 juillet à un prix de 449 €. Il est à souligner que Samsung n'a pas prévu d'abonnement spécifique qui aurait été susceptible de faire grimper (encore plus) la douloureuse.