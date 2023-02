Le Galaxy S23 Ultra de Samsung est le nouveau prétendant au titre de meilleur photophone du moment. Si beaucoup de tests montrent ainsi de belles évolutions dans le domaine de la photographie par rapport au S22 Ultra, on note toutefois quelques lacunes.

L'objectif principal appuyé par un capteur de 200 mégapixels permet au smartphone de capter énormément de lumière, ce qui permet un bon piqué et une bon rendu des détails et des couleurs. Malgré tout, les résultats sont en retrait dans les conditions de basse luminosité, notamment par un traitement logiciel quelque peu agressif et inadapté.

Galaxy S23 Ultra : de belles promesses en photo mais...

Les spécialistes de DXOMARK n'ont pas véritablement été bluffés par le Galaxy S23 Ultra qui se classe à la 10e place du classement des meilleurs photophone, loin derrière le Huawei Mate 50 Pro par exemple...

En marge de tout cela, un nouveau bug vient d'être constaté sur l'appareil : le stabilisateur optique ferait des siennes chez un nombre grandissant d'utilisateurs. La prévisualisation des photos peut ainsi poser problème avec des saccades, alors que le problème n'est pas encore constaté en mode vidéo.

Il semble qu'une réinitialisation des paramètres de l'application photo permette de se tirer d'affaire au moins temporairement, puisque le bug revient assez rapidement. Les utilisateurs indiquent que leurs appareils sont parfois neufs, et n'ont subi aucune chute ou choc... Tout porte à croire que le problème est avant tout logiciel et donc que Samsung pourrait le résoudre au fil d'une mise à jour.

Autre élément qui abonde dans le sens du bug logiciel : les utilisateurs concernés constatent également une surchauffe de leur appareil quand l'application photo est lancée.