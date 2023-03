Les fabricants de smartphones l'ont bien compris et proposent justement depuis quelques années, des modes de prise de vue automatiques dédiées à la photographie de notre satellite naturel.

Depuis la sortie du Galaxy S23 Ultra, on voit ainsi fleurir d'étonnantes photographies de la Lune capturées avec la fonctionnalité Space Zoom. Des clichés qui flattent la rétine, mais qui sèment également quelques doutes lorsque l'on constate à quel point la Lune peut proposer de détails...

Le Galaxy S23 Ultra triche avec les photos de lune

Un membre du forum Reddit décide d'investiguer sur le sujet, et annonce avoir découvert une vaste supercherie. Selon ibreakphotos, le Galaxy S23 Ultra utilise un algorithme qui détecte la Lune sur les clichés et la remplace par des clichés réalisés avec d'autres appareils, ou du moins, s'en inspire largement. Ce ne serait donc pas un algorithme de retouche qui optimiserait la surface de l'astre, mais un simple montage, bien plus flatteur pour le smatphone.

Il détaille une procédure de test : il télécharge une image haute résolution de la Lune sur la toile et la réduit à 170x170 pixels avant d'y appliquer un flou gaussien pour gommer les détails du cliché. Il l'a ensuite affiché sur un écran de PC pour le prendre en photo avec son Galaxy S23 Ultra et obtenu un cliché de la Lune s'affichant avec tous ses détails, le résultat est hallucinant d'autant qu'outre les taches à la surface de la Lune, on voit réapparaitre des impacts qui avaient complètement disparu du cliché modifié.

Clairement dans ce cas, ce n'est pas la qualité de l'appareil photo qui fait la différence, mais bien l'algorithme qui tire profit du machine learning pour appliquer des modifications aux clichés sur la Lune pour lui offrir des détails que le l'appareil photo n'a pas réussi à capturer. Reste à savoir à quel point et comment travaille réellement l'algorithme. Difficile de savoir réellement de ce qu'il en retourne pour le moment.