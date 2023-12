Le Galaxy S24 Ultra de Samsung a fait l'objet d'une fuite d'ampleur qui permet d'accéder non seulement à des visuels de l'appareil ainsi que sur les détails de sa fiche technique.

C'est le second leak majeur concernant les prochains Galaxy S24 du fabricant Sud Coréen Samsung, et désormais les fuites se concentrent sur le modèle le plus premium de la gamme, la version Ultra.

On découvre ainsi des visuels officiels de l'appareil, qui ne proposera pas d'évolution majeure par rapport au design du Galaxy S23 Ultra en marge du menton de l'appareil plus épais ainsi que des tranches plus "plates". On sait déjà que l'appareil se déclinera en 4 coloris différents : noir, violet, or et gris.

La fiche technique se précise également avec un écran AMOLED de 6,8 pouces QHD+ revendiquant une luminosité en pic de 2600 nits. L'appareil proposera des tranches en titane, un téléobjectif 5X, une batterie de 4900 mAh avec charge rapide et jusqu'à 65% d'autonomie en seulement 30 minutes de charge.

L'appareil sera doté d'un SoC Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM.

Le lancement serait prévu en marge d'un événement qui se tiendra le 18 janvier prochain à 19h heure de Paris.