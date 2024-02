Apple a inauguré l'intégration de châssis en titane avec ses iPhone 15 les plus haut de gamme, et Samsung l'a récemment suivi en proposant la même option sur son Galaxy S24 Ultra.

Le Galaxy S24 Ultra propose ainsi une configuration puissante et un écran sublime considéré comme le meilleur du marché, mais en interne, il cache également un châssis en titane censé le rendre plus résistant tout en étant plus léger.

Mais sur le marché, il y a titane et titane... Et la chaine YouTube JerryRigEverything a entièrement démonté l'appareil de Samsung pour comparer son châssis à celui de l'iPhone 15 Pro. Résultat : il semble que le titane utilisé par la marque sud-coréenne soit de moins bonne qualité que celui d'Apple.

Il semble ainsi que le titane utilisé pour le Galaxy S24 Ultra se révèle être produit sur la base du surmoulage, une technique qui implique l'utilisation du métal avec une fine couche de plastique. Cette technique est plus simple à mettre en oeuvre et moins chère que celle utilisée par Apple qui consiste à fusionner le titane avec l'aluminium directement, sans aucun plastique.

Via une analyse par fluorescence X, on apprend également que le titane du Galaxy S24 Ultra serait au mieux du Grade 2, voire du Grade 3 alors que celui de l'iPhone 15 Pro Max est certifié Grade 5 (confirmé par XRF également).

Le Youtubeur a ainsi estimé que Samsung dépensait entre 3 et 5 dollars de titane pour chaque Galaxy, contre 10 à 15 dollars pour Apple.

Néanmoins, est-ce que cela fait du Galaxy S24 Ultra un produit moins résistant que l'iPhone 15 Pro ? Dans les faits, non puisque Samsung compense une moins bonne qualité de son titane par un cadre plus épais qui rend finalement son smartphone plus résistant aux pliures. Il s'agit d'ailleurs à ce jour du smartphone le plus résistant du marché.