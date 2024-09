Samsung compte bien profiter du lancement de son Galaxy S25 pour rattraper son retard sur l'intégration d'une fonctionnalité qui a beaucoup fait parler du côté d'Apple : la prise en charge sur iPhone des communications via satellite.

La communication par satellite est devenue un argument de vente supplémentaire pour les smartphones les plus haut de gamme et jusqu'ici, seul Apple en proposait sur ses appareils depuis l'iPhone 14, suivi par quelques marques.

Pas question donc pour Samsung de se faire distancer, et la marque proposera ainsi la possibilité d'envoyer des messages d'urgence via le réseau satellite même si aucun réseau 4G / 5G n'est accessible. C'est principalement dans les situations critiques et les zones non couvertes par les réseaux mobiles que la fonctionnalité prend de l'intéret.

C'est dans la fiche du Galaxy S25 Ultra qu'il est mentionné la prise en charge des communications satellites.

Si Samsung propose cette fonction, c'est aussi parce que d'autres constructeurs la proposent déjà. Apple propose les SMS d'urgence satellite depuis son iPhone 14, Google les a intégrés avec son Pixel 9 aux USA et Huawei avait lancé le concept dans son Mate 60 Pro avec en plus la prise en charge des appels entre proches.

D'ailleurs, la fonctionnalité est suffisamment en vogue pour qu'Android 15 la prenne plus largement en compte : l'OS devrait faciliter l'envoi de messages de détresse via satellite de façon native (à condition que le terminal soit compatible).

Notons également que chez les prestataires, la situation évolue également assez rapidement. Ainsi Starlink évoquait le lancement prochain des appels d'urgence par satellite via la technologie Direct to Cell qui permettra donc de se détacher du réseau 4G terrestre pour communiquer directement avec les satellites du réseau de SpaceX et ce, gratuitement.