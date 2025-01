C'est cette semaine que Samsung tiendra sa conférence Galaxy Unpacked qui dévoilera officiellement les nouveaux smartphones Galaxy S25.

On attend trois versions de l'appareil : standard, plus et Ultra lors de cette conférence, et peut-être même une version "Slim". Cette version s'annonce comme une version ultra fine de l'appareil, et elle se confirme au sein même de la surcouche de la marque.

Dans One UI 7, un utilisateur de X a repéré une mention à l'appareil désigné sous la référence SM-S937B, version internationale de l'appareil. Il se positionne, d'après sa référence, entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra.

L'appareil devrait embarquer un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite dans un châssis ultra fin. On évoque ainsi seulement 6,4 mm d'épaisseur, même si le module photo pourrait se montrer plus épais.

Samsung pourrait donner un léger aperçu de son Galaxy S25 Slim ce mercredi tout en lui réservant une conférence dédiée pus tard dans l'année.