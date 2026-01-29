Après des mois de rumeurs, Samsung confirme une technologie qui promet de transformer l'usage de nos téléphones dans les espaces publics. Cette innovation est le fruit de plus de cinq années de recherche et développement, afin de proposer une sécurité qui ne soit pas contraignante.

L'entreprise décrit le résultat comme " une fusion de matériel et de logiciel savamment calibrée pour vous protéger sans vous gêner ". La technologie semble basée sur le Flex Magic Pixel de Samsung Display, qui utilise des algorithmes d'IA pour assombrir sélectivement les pixels de l'écran.

Une protection de confidentialité au niveau du pixel

Contrairement aux films de protection qui assombrissent l'affichage de manière permanente, la solution de Samsung est dynamique et intelligente. Elle fonctionne au niveau du pixel, ce qui permet de garder une lisibilité parfaite pour la personne tenant le téléphone tout en masquant le contenu pour les observateurs extérieurs.

L'utilisateur peut activer ou désactiver la protection à la volée, probablement via un raccourci dans le panneau de configuration rapide de One UI. Cette protection est conçue pour s'adapter aux situations sans être une contrainte permanente pour l'utilisateur, qui garde le contrôle total de son affichage.

Avec des options de personnalisation pour les utilisateurs

L'un des points forts de cette technologie est son caractère entièrement personnalisable. Samsung insiste sur le fait que " tout le monde n'a pas besoin du même niveau de confidentialité ".

Les utilisateurs pourront ajuster la protection selon leurs besoins spécifiques, en appliquant le filtre uniquement à certaines applications ou en protégeant la saisie de mots de passe.

Il sera également possible de masquer le contenu des notifications pop-up et de moduler les niveaux de visibilité. Cette approche peut être affinée ou complètement désactivée.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Bien que Samsung n'ait pas donné de date précise, tout laisse penser que cette nouvelle couche de confidentialité fera ses débuts avec la série Galaxy S26, attendue pour fin février prochain.

Elle devrait ainsi être intégrée à la surcouche One UI 8.5, tandis que certaines rumeurs suggèrent une exclusivité pour le modèle Galaxy S26 Ultra, dans un premier temps.