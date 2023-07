Samsung vient de lever le voile sur la date à laquelle se tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked, une conférence qui sera l'occasion de présenter ses nouveaux smartphones premium pliable.

On savait déjà depuis quelques jours que la conférence se préparait, finalement elle se déroulera le 26 juillet prochain. C'est plus tôt que ce que l'on espérait : Samsung semble particulièrement pressé de lancer ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, et la stratégie pourrait être de couper l'herbe sous le pied des autres fabricants pour travailler la communication autour de ses appareils avant la rentrée.

Rendez-vous le 26 juillet !

L'événement sera proposé en physique à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Samsung fait donc les choses en grand et cette conférence pourrait être particulièrement critique pour la marque.

Rappelons que depuis le lancement du tout premier Fold, Samsung réussit le tour de force d'écouler de plus en plus de terminaux pliants, et ce, malgré un positionnement tarifaire ultra premium. Autrefois lancés en série plutôt limitée, les Galaxy Z Flip et Z Fold sont désormais parmi les smartphones les plus prisés de la marque.

D'ailleurs, le Galaxy Z Flip 5 qui s'annonce pourrait être bardé de nouveautés, tandis que le Fold profiterait d'une évolution plus mesurée sur ce millésime.