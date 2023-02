Samsung a largement révisé sa copie du côté des smartphones dotés d'écrans pliables et on a vu arriver ainsi sur le marché un Galaxy Z Fold 3 plutot robuste avec une charnière repensée et un écran annoncé comme plus résistant.

Il faut dire qu'avec une facture gravitant autour des 1800 euros, le terminal a intérêt à se montrer durable...

Les écrans se fissurent et Samsung ne veut rien savoir

Mais il semble que l'appareil fait actuellement face à quelques problèmes. Sur Reddit, plusieurs témoignages allant dans le même sens indiquent que l'écran du Galaxy Fold 3 viendrait à se fissurer peu de temps après la fin de la période de garantie.

Selon plusieurs utilisateurs, après un peu plus d'un an d'utilisation, il arrive que l'écran du Fold 3 finisse par se fissurer au niveau de la charnière lors de l'ouverture. Les usagers concernés indiquent que leur appareil n'a jamais subi de choc ou de chute et qu'ils ont toujours utilisé leur appareil normalement. Pire encore, la fissure en question interviendrait parfois seulement 3 mois après l'achat...

Mauvaise nouvelle : le remplacement d'un tel écran est facturé autour des 750 dollars... Et Samsung ne semble pas souhaiter prendre en charge les remplacements pour l'instant. La marque campe sur ses positions et évoque ses tests de pliure intensive de ses écrans capables de supporter plusieurs années d'utilisation soutenue... Si fissure il y a, c'est que les utilisateurs ont fait tomber leur appareil à un moment ou l'autre... Rappelons que la marque disait également des Galaxy Note 7 lors des premiers problèmes rencontrés...