Le marché des smartphones pliants affiche un ralentissement relativement inquiétant pour les marques qui ont tardé à se lancer. Après une croissance fulgurante, le marché semble ainsi avoir atteint sa maturité et en conséquence, les ventes stagnent...

Face à cette situation, Samsung réagit et aurait déjà prévu un changement stratégique pour la sortie de ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 en réajustant ses commandes auprès des assembleurs.

Au total, Samsung n'envisagerait ainsi plus que 5 millions d'appareils pour l'année prochaine, dont 3 millions de Z Flip 7 et 2 millions de Z Fold 7. Rappelons qu'avec la gamme Z Fold et Flip 6, Samsung avait produit 8,2 millions d'appareils...

La 6e génération de smartphones pliants de Samsung avait échoué à atteindre le cap de 10% de croissance par rapport à la précédente. Il faut dire qu'au fil des années, la concurrence s'est installée d'une part, mais surtout, Samsung n'a pas été capable de proposer suffisamment d'innovations marquantes justifiant un renouvellement matériel auprès des consommateurs, surtout sur une gamme affichée à tarif très élevé.

Après avoir pensé un temps que l'avenir de Samsung Mobile se trouvait dans les smartphones pliants, la marque se réoriente et confirme que son relais de croissance se trouve bel et bien sur le segment haut de gamme, et mise ainsi gros sur son prochain Galaxy S25.