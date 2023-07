Samsung prépare le lancement de sa conférence Galaxy Unpacked qui dévoilera la nouvelle gamme de smartphones pliables de la marque, Galaxy Z Fold 5 en tête.

Et pour cette 5e version de son smartphone ultra premium, il semble que Samsung a fait le choix de changer quelques éléments de design. L'appareil devrait ainsi profiter d'une toute nouvelle charnière qui changera grandement l'expérience utilisateur.

Cette nouvelle conception qui s'approche de celle adoptée par le Honor Magic VS permet de ne plus avoir aucun trou ni accès. La poussière serait ainsi incapable de pénétrer dans l'appareil et de venir s'immiscer dans les parties en mouvement. L'appareil serait ainsi plus durable et moins sujet aux problèmes d'ouverture et fermeture.

Des clichés subtilisés qui présentent le véritable appareil ont ainsi fuité sur la toile. Samsung les a indirectement authentifiés en partageant diverses requêtes de suppression des photos en question sur Twitter.

Reste que pour l'appareil en lui même, il sera similaire en apparence aux précédents modèles quoique légèrement plus large.