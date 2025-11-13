C'est une première en 11 ans : les Game Awards, la cérémonie annuelle de Geoff Keighley, vient de signer un partenariat majeur avec Amazon.

Le show sera diffusé en direct sur Prime Video le 11 décembre 2025. Une étape clé pour l'événement, qui a débuté en 2014 comme un "show en ligne" et devient un incontournable du streaming mondial, au même titre que les Oscars sur les plateformes SVOD.

Pourquoi ce partenariat avec Amazon maintenant ?

C'est une question d'audience. Geoff Keighley l'a confirmé : l'accord est "additif". L'objectif est d'ajouter le public massif de Prime Video sans perdre les spectateurs historiques.

Keighley a insisté sur le fait qu'il n'y avait "aucun monde" où il retirerait le show de YouTube et Twitch. Amazon est simplement un nouveau "point de diffusion". L'émission reste la même, Amazon ne change rien au contenu. C'est un test pour voir "combien d'audience supplémentaire est disponible".

Qu'est-ce que cela change pour les spectateurs Twitch ?

Le partenariat avec Amazon renforce aussi l'expérience sur Twitch (qui appartient à Amazon). C'est même une amélioration notable qui se profile avec des nouveautés pour les spectateurs de la plateforme.

Pour la première fois, le show sera diffusé en 2K (1440p) sur la plateforme. De plus, les "Twitch Drops" sont confirmés : regarder 30 minutes ou plus récompensera les spectateurs avec du contenu en jeu exclusif et un badge de chat TGA. Le co-streaming sera aussi largement encouragé.

Des bonus réservés aux abonnés Prime

Amazon profite de l'événement pour intégrer son écosystème. Une boutique dédiée TGA sera lancée. Surtout, durant le direct, des "offres exclusives Prime" seront révélées en temps réel (jeux, matériel).

De plus, pour faire le lien avec ses propres productions, des stars de la série "Fallout" (dont la saison 2 arrive) viendront présenter un prix.

Qui est favori pour le GOTY cette année ?

Si les annonces sont très attendues, la compétition l'est aussi. Le grand favori pour le Jeu de l'Année (GOTY) est, selon les bookmakers, le titre français Clair Obscur: Expedition 33, avec une cote écrasante de 1/5.

Il est suivi de loin par Death Stranding 2 et Ghost of Yotei. Du côté de l'e-sport, après leur victoire aux Worlds 2025, T1 et 'Faker' sont de nouveau pressentis pour les prix de la meilleure équipe et du meilleur athlète.

Foire Aux Questions (FAQ)

La diffusion sur Prime Video est-elle payante ?

Oui, la diffusion sur Prime Video nécessitera un abonnement Amazon Prime. Cependant, la diffusion reste 100% gratuite sur les plateformes habituelles comme YouTube et Twitch.

Le show sera-t-il différent sur Amazon ?

Non. Geoff Keighley a été très clair : Amazon est un distributeur, pas un producteur. Le contenu, les annonces et le format de l'émission restent identiques et sous le contrôle total de l'équipe des Game Awards.

Quelle est la date et l'heure ?

La cérémonie aura lieu le 11 décembre 2025, en direct de Los Angeles, de 17h à 20h (heure PT). Cela correspond à la nuit du 11 au 12 décembre en France (typiquement autour de 2h du matin, heure française).