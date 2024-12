CD Projekt a étonné lors de l'ouverture de la cérémonie des Game Awards en levant le voile sur une première vidéo de The Witcher 4.

Le studio polonais avait indiqué que son titre n'était qu'au début de son développement, et pourtant nous avons pu profiter d'une cinématique des plus soignées qui dévoile d'ailleurs un des points laissés en suspens lors de l'annonce du titre.

On savait ainsi que The Witcher 4 ne proposerait plus de suivre les aventures de Geralt de Riv, et l'opus sera donc centré sur la progression de Ciri que l'on retrouve ainsi plus adulte et puissante que jamais.

La mise en scène est précise, et l'on retrouve l'ambiance de The Witcher 3 avec des combats qui s'annoncent épiques et empreints de magie.

Toujours pas de date de sortie ni de plateforme précisées pour l'instant, il faudra encore se montrer patient pour le moment.