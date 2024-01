Attention ici, on ne parle pas d'émulation ni de titre proposé en ligne, mais bel et bien d'un véritable jeu qui sortira en cartouche et en version boite de façon on ne peut plus officielle, comme à la grande époque de la petite console portable de Nintendo.

Car oui, la Game Boy va prochainement avoir droit à un nouveau jeu, 35 ans après sa sortie. À l'heure où les constructeurs se lancent dans des consoles de jeu sous Windows surpuissantes, c'est donc l'ancienne Game Boy qui va avoir droit à un nouveau titre baptisé CeL Story.

C'est l'éditeur Phoenix Ware qui est à l'origine de cette sortie, le titre sera proposé en cartouche et dans une boite en carton. Les précommandes sont déjà lancées sur le site de l'éditeur, avec une livraison annoncée d'ici la fin du mois de février.