Le site Gamekult, lancé en 2000 et spécialisé dans l'actualité du jeu vidéo connait actuellement un changement de taille : la rédaction toute entière a annoncé à ses lecteurs qu'elle démissionnait.

Une décision qui fait suite à la cession du pôle numérique de TF1, dont fait partie Gamekult, à Reworld Media (Science&Vie, La Crème du Gaming, SuperSoluce...). Si le nouveau propriétaire avait finalement décidé de conserver Gamekult dans son portefeuille, les méthodes appliquées ont rapidement été critiquées, et pas seulement en interne.

Reworld a ainsi tenté de rentabiliser ses acquis au plus vite, avec notamment la multiplication de la diffusion de contenu publicitaire sur les plateformes. Mais chez GameKult, qui propose un abonnement payant depuis quelques années, c'est surtout la mauvaise gestion du personnel qui a entrainé la multiplication des burn-out et démissions ces dernières semaines.

Une page se tourne

Nos confrères de GameKult partagent ainsi la situation : "C'est le coeur lourd que nous vous annonçons qu'à compter du 7 décembre, la rédaction quittera progressivement GameKult", ajoutant "Après avoir considéré toutes les options, c'est pour nous la seule issue possible" en pointant du doigt un "contexte économique et médiatique toujours plus hostile pour l'indépendance de la presse jeu vidéo".

La rédaction fait le point sur l'abonnement, qui n'est pas en cause : " Nous le disons encore une fois : ce n'est pas un échec de l'abonnement (12 000 abonnés, NDLR), la situation et notre décision dépendent d'autres facteurs "

Reworld de son côté continue de multiplier les achats dans le but de devenir le numéro 2 sur le thème du jeu vidéo dans la presse en ligne, derrière Webedia d'ici à 5 ans.

Nous apportons naturellement notre soutien aux membres de la rédaction de Gamekult.