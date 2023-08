La marque Garmin est bien installée sur le segment des montres connectées aux fonctions dédiées pour les activités sportives qui s'enrichissent au fil des ans. Dédaignant l'entrée de gamme où pullulent les montres aux qualités disparates, la firme fait le choix de propositions aux tarifs un peu plus relevés (ou franchement premium) mais riches en fonctionnalités avancées.

Les nouvelles montres connectées Venu 3 et Venu 3S visent les sportifs réguliers qui ne cherchent pas forcément la performance ultime mais veulent des outils fiables et riches en données et recommandations pour leur pratique quotidienne.

Les montres sont conçues comme des outils de suivi de l'activité quotidienne, du sommeil et pour des sessions sportives avancées, avec moult détails permettant de progresser dans ses entraînements.

Tout pour suivre activité quotidienne et sessions sportives

Armées d'un écran AMOLED lumineux et coloré, elles sont capables de détecter 30 sports en extérieur comme en intérieur avec la particularité de comprendre également le suivi d'activités spécifiques pour les personnes en fauteuil roulant.en plus du suivi des poussées quotidiennes et des alertes de changement de position sur le fauteuil.

Outre les sessions sportives qui profitent du module GPS intégré, la montre Garmin Venu 3 peut afficher des entraînements animés de musculation, HIIT, pilates et yoga et générer des séances d'entraînement avec des exercices adaptés via la fonction Garmin Coach.

Le suivi se fait aussi de nuit avec le Coach de sommeil fournissant un score pour évaluer la qualité du sommeil et surveiller certains paramètres dont l'oxymétrie de pouls et les variations de rythme cardiaque.

A ceci s'ajoute la détection de sieste, souvent négligée des applications de suivi, et qui peut aider à retrouver un équilibre ou combler un déficit de sommeil.

Micros et haut-parleur pour les appels et jusqu'à 14 jours d'autonomie

Comme toujours avec les montres Garmin, l'indicateur Body Battery évalue la réserve d'énergie du corps au fil de la journée et fournit des recommandations pour éviter de se retrouver à plat, en fonction du sommeil et de l'état de stress.

Les montres Garmin Venu 3 et Venu 3S embarquent dans le boîtier des microphones et un haut-parleur permettant de prendre des appels en Bluetooth depuis la smartwatch, en plus de l'affichage des notifications et des SMS.

Elles pourront également prendre en charge des transactions bancaires via Garmin Pay et gérer directement des abonnements de streaming audio (Spotify, Amazon Music, Deezer...) via la montre, sans devoir passer par le smartphone.

Disponible en boîtier 41 mm (Venus 3S) ou 45 mm (Venu 3), la nouvelle gamme de montres connectées promet jusqu'à 14 jours d'autonomie. Elle est déjà disponible et démarre au prix de 499,99 € sur le site de Garmin.